Завтра три района Баку временно останутся без электричества

28 июля в ряде районов Баку будут проводиться ремонтно-профилактические работы с целью повышения качества электроснабжения и обеспечения растущей нагрузки на сеть.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в связи с работами ожидаются временные ограничения в подаче электроэнергии по следующим адресам:

- Ясамальский район — с 10:00 до 13:00 на части проспекта Матбуат и улицы Айны Султановой.

- Наримановский район — с 09:00 до 13:00 поэтапно будет прекращена подача электроэнергии в многоэтажных жилых домах на улицах Иззеддина Гасаноглу, Ашыг Молла Джумы и Тебриз.

- Хатаинский район — с 10:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Мазахира Рустамова, Сеида Азима Ширвани, Мамеда Гади, Лютфизаде, Гачага Наби и Сараево.

После завершения работ электроснабжение в этих районах будет осуществляться с более высоким уровнем качества и надёжности.