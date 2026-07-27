Азербайджанская федерация борьбы выходит на новый уровень международного сотрудничества - ФОТО

В рамках проходящего в Баку чемпионата мира по спортивной борьбе среди юношей U17 Федерация борьбы Азербайджана (AGF) подписала двусторонние меморандумы о взаимопонимании с федерациями борьбы Турции, Казахстана и Марокко.

Документы направлены на укрепление связей между спортивными организациями, развитие борьбы и повышение уровня подготовки спортсменов.

Соглашения предусматривают проведение совместных тренировочных сборов, расширение участия в международных соревнованиях, а также обмен опытом в области тренерской работы, судейства и других направлений.

В AGF отметили, что сотрудничество с зарубежными партнёрами поможет совершенствовать подготовку азербайджанских борцов и создавать новые возможности для их развития на международной арене.