Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о завершении учебно-тренировочных сборов своей академии в Азербайджане.

Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги работы в нашей стране, опубликовав соответствующий пост в своем телеграм-канале.

«Закончились наши сборы спортсменов «Ангелов Плющенко» в Азербайджане! Держим путь на Москву! Работать, работать и еще раз работать!» — написал Плющенко.

На опубликованной фотографии вместе с тренером на льду запечатлены его сын Александр Плющенко, Елена Костылева, Вероника Жилина, Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница.

Отметим, что Вероника Жилина, также как и Александр Плющенко, получили спортивное гражданство Азербайджана. Оба фигуриста с нового сезона будут представлять нашу страну на международной арене.