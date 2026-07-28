Нетаньяху прибыл в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон. Сегодня состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля 2026 года.

Вылет самолета премьера был задержан на несколько часов без объяснения причин. Причем самолет вылетел с базы Неватим, а не из аэропорта «Бен-Гурион», как это происходит обычно. Точное расписание не было опубликовано. Канцелярия премьера заранее не сообщила время и место вылета из Израиля или ожидаемое время приземления в США.

Офис Нетаньяху перед вылетом опубликовал текст заявления премьера, в котором тот отметил, что это будет его восьмая встреча с Трампом после его избрания на второй президентский срок – больше, чем у любого другого иностранного лидера. «Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас», - говорится в заявлении Нетаньяху.

Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с покойным сенатором Линдси Грэмом, одним из близких друзей Израиля.

Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено.

Как ожидается, еще одной центральной темой на переговорах Трампа и Нетаньяху станет сектор Газа. Накануне визита военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск Международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем израильской армии.

Израильские СМИ называют среди возможных тем переговоров положение в Ливане и Сирии, отношения с Турцией, ситуацию в Иудее и Самарии и перспективы дальнейшего расширения Авраамовых соглашений. Официально канцелярия премьер-министра подтвердила лишь обсуждение общей региональной повестки и Ирана.

Источник: Newsru.co.il