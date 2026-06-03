Сын Али Ахмедова назначен главврачом

В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый главный врач.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, на эту должность назначен Фикрет Ахмедов - сын первого заместителя председателя Милли Меджлиса Али Ахмедова.

Информацию подтвердили в самой больнице.

Отмечается, что назначение было произведено вчера, и сегодня он уже приступил к работе после представления коллективу.

Ф.Ахмедов несколько месяцев назад был назначен главным врачом Низаминского медицинского центра. В связи с новым назначением он покинул эту должность.



