Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Проблемы, возникшие в армяно-российских экономических отношениях, стали предметом телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе состоявшейся в понедельник беседы стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российским договорно-правовым рамкам и нормам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для урегулирования этих проблем», – говорится в сообщении.

Что касается проведения в Армении референдума по вопросу вступления в ЕС, о чем говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран-членов ЕАЭС, принятом 29 мая этого года, то премьер-министр Пашинян отметил, что референдум на практике можно будет провести только после того, как Армения направит официальное заявление Евросоюзу о вступлении в ЕС и сделает эту тему предметной.

«В то же время, премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать указанные вопросы путем открытого, партнерского и дружественного диалога», – отметили в правительстве Армении.