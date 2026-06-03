Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 3 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью +12…+16°, днем +22…+27°. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 65-75 % ночью и 50-55 % днем.

В регионах Азербайджана в основном ожидается без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут усиливаться, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +14…+18°, днем +26…+31°. В горах ночью +7…+12°, днем +15…+20°, местами до +24…+26°.