В Кешля на объекте вспыхнул пожар - ВИДЕО
На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на объекте в поселке Кешля Низаминского района столицы.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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