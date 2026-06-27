Франция готовит ответные меры после решения Буркина-Фасо о разрыве отношений

Власти Франции рассматривают возможные ответные меры после того как правительство Буркина-Фасо сообщило о разрыве дипломатических отношений с республикой. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция принимает к сведению одностороннее решение Буркина-Фасо о разрыве дипломатических отношений <...> и выражает сожаление в связи с этим враждебным и необоснованным решением, которое свидетельствует о вызывающем обеспокоенность отклонении от нормального курса со стороны властей Буркина-Фасо. В настоящее время рассматриваются необходимые ответные меры», — гласит коммюнике.

На этом фоне в Париже напомнили о тесных связях между народами двух стран. Также заверили, что уделяют особое внимание безопасности государственных служащих и французской общины, находящихся в Буркина-Фасо, в связи с чем призвали их сохранять повышенную бдительность.

В ночь 27 июня правительство Буркина-Фасо сообщило о разрыве дипломатических отношений с Францией, обвинив ее в осуществлении действий, направленных против интересов африканского государства. В официальном заявлении буркинийских властей Париж обвиняют в неоколониализме и поддержке террористических сетей в сахельском регионе, а также искаженном освещении событий в стране. На этом фоне подчеркивается, что необходимые условия для развития отношений, основанных на взаимном уважении, доверии, невмешательстве во внутренние дела и уважении национального суверенитета, «более не существуют».

Источник: ТАСС