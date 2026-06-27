Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемониях открытия и презентациях в Приморском национальном парке - ФОТО

26 июня на территории Приморского национального парка состоялись презентации ряда проектов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятиях приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Открытие спортивного клуба Boulevard Sports Club

Сначала в Приморском национальном парке состоялось открытие спортивного клуба Boulevard Sports Club, созданного после капитального ремонта и реконструкции на базе традиционного комплекса теннисных кортов.

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в спортивном клубе.

Новый спортивный клуб создан в рамках работ, проводимых с целью пропаганды в Приморском национальном парке здорового образа жизни, расширения спортивной инфраструктуры и увеличения возможностей для отдыха. Здесь созданы оснащенный современным оборудованием зал функционального фитнеса, корты для падел-тенниса и возможности для динамичных занятий спортом.

Презентация плавучего водоочистного устройства WasteShark

Затем в рамках мер, осуществляемых с целью улучшения экологического состояния и обеспечения чистоты акватории бакинской бухты, приходящейся на территорию Приморского национального парка, состоялась презентация инновационного плавучего водоочистного устройства WasteShark. В ходе презентации Лейле Алиевой и Арзу Алиевой были продемонстрированы технические возможности устройства.

Устройство оснащено передовыми технологическими решениями, позволяющими оперативно собирать плавающий мусор, биомассу и различные загрязняющие вещества в прибрежных зонах, на мелководье и в закрытой акватории на фоне снижения уровня воды в Каспийском море в последние годы.

Дистанционно управляемое устройство, оснащенное специальными датчиками и камерами и обладающее высокой маневренностью, собирает органические отходы и загрязнители с поверхности воды. Эффективно работающее в особенности на труднодоступных участках устройство WasteShark рассчитано на расширение возможностей для экологического мониторинга и очистных мероприятий.

На первоначальном этапе планируется применение устройства при локальных очистных работах, а на основе полученных результатов — его внедрение на более широкой акватории Бакинской бухты и в различных форматах использования.

Отметим, что проект реализован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Презентация фаэтонов с электродвигателем

Далее на территории Бакинского бульвара состоялась презентация нового проекта, предлагающего посетителям отличный от традиционного вид отдыха и прогулок, — фаэтонов с электродвигателем.

Сначала Лейле Алиевой и Арзу Алиевой была предоставлена информация о новом проекте. Было отмечено, что на этих современных транспортных средства с характерным внешним видом, присущим фаэтонным традициям города Баку, можно совершать экологически чистые, бесшумные и комфортные прогулки по специальному маршруту на территории бульвара. Использование фаэтонов с электродвигателем является одним из шагов, предпринятых в направлении продвижения принципов современной, экологичной и устойчивой городской среды. Затем для гостей была организована прогулка по бульвару на электрофаэтонах.

В ходе церемоний открытия и презентаций Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с жителями города и сфотографировались с ними.