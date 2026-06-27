 Таир Абдуллаев: «Проиграть в Азербайджане я просто не имел права» | 1news.az | Новости
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Таир Абдуллаев: «Проиграть в Азербайджане я просто не имел права»

Фаига Мамедова18:25 - Сегодня
Таир Абдуллаев: «Проиграть в Азербайджане я просто не имел права»

«То, что бой проходил в Азербайджане, это сыграло огромную роль. Я чувствовал невероятную концентрацию и прилив сил, потому что проиграть в Азербайджане я просто не имел права».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сказал азербайджанский боец Таир Абдуллаев, ставший победителем первого боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам бойца, он ожидал именно такого боя: «Знал, что он будет постоянно бегать, потому что он не мог стоять передо мной и рубиться. Если бы он решил пойти в размен, я бы финишировал его еще в конце первого раунда».

Отвечая на вопрос журналистов о том, что соперник постоянно убегал и пытался его измотать, Т. Абдуллаев ответил: «Какого-то особенного плана не было. Мы с тренером Русланом знали, что большую часть боя он будет двигаться и убегать. Мы этого ожидали и готовились соответственно».

Говоря о том, с кем бы он хотел встретиться в следующем бою, боец отметил, что у него нет на примете конкретного соперника: «Мы не выбираем оппонентов — деремся с каждым, кого против нас ставят».

Напомним, что Таир Абдуллаев одержал победу над бразильским бойцом Родриго Насименто.

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