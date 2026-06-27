Спецслужбы Армении и Грузии углубляют сотрудничество

Глава Службы госбезопасности Грузии Гела Геладзе побывал в Армении с официальным визитом, сообщает грузинское ведомство.

Он обсудил с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном текущие события в регионе и существующие вызовы, а также важность углубления партнерства между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз.

Геладзе пригласил армянского коллегу посетить с ответным визитом Грузию.

Источник: Sputnik Армения