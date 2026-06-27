Информация AZAL касательно рейсов в Нахчыван

Рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку - Нахчыван, запланированные на 27 июня 2026 года, отменены из-за грозы, наблюдающейся в аэропорту Нахчывана.

По сообщению пресс-службы AZAL, пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и после стабилизации погодных условий полеты возобновятся в штатном режиме.

Все решения в AZAL принимаются с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и осуществляются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.