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Информация AZAL касательно рейсов в Нахчыван

First News Media14:25 - Сегодня
Информация AZAL касательно рейсов в Нахчыван

Рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Баку - Нахчыван, запланированные на 27 июня 2026 года, отменены из-за грозы, наблюдающейся в аэропорту Нахчывана.

По сообщению пресс-службы AZAL, пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и после стабилизации погодных условий полеты возобновятся в штатном режиме.

Все решения в AZAL принимаются с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и осуществляются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.

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