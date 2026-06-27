Мака Бочоришвили: Стратегический выбор Грузии - интеграция в Евросоюз

Стратегический выбор Грузии - интеграция в Европейский союз, заявила журналистам министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили.

«Этот вопрос актуален для Грузии не только из-за ее географического положения, но и, в целом, из-за геополитического контекста. Конечно, для нас очень важно, чтобы позиция Грузии по этому вопросу была должным образом озвучена. Мы выстраиваем партнерские отношения, стремимся к тесным связям со странами разных регионов, единственная цель этого - более эффективно использовать ту роль, которую Грузия сегодня, несомненно, играет в регионе и которая связана с развитием транспортной инфраструктуры. Это не означает, что мы заменяем наши стратегические цели. Стратегический выбор Грузии - интеграция в Европейский Союз, и это важное направление для нас», - подчеркнула Бочоришвили.

Источник: 1tv.ge