В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

«Азербайджанский международный банк» (ABB) и «Экспрессбанк» АО столкнулись с техническими проблемами в карт-операциях.

«Report» сообщает, что в связи с этим банки отправили уведомления своим клиентам через мобильные приложения.

«В настоящее время из-за технических сложностей, возникших у третьей стороны, произошло дополнительное списание средств с карт. Проблема будет устранена в ближайшее время. Благодарим за понимание!», — говорится в сообщении ABB.

Из ABB «Report» сообщили, что в ближайшее время средства будут возвращены на банковские счета.

В сообщении «Экспрессбанка» также говорится, что проблема с карт-операциями будет решена в короткие сроки.