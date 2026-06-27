Катар решительно осудил иранские удары по Бахрейну

МИД Катара осудил атаки Ирана на Бахрейн.

Об этом сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

«Министерство иностранных дел Катара заявило, что решительно осуждает иранские атаки на Бахрейн и подчеркивает необходимость оградить регион от последствий этих неоправданных атак», — говорится в сообщении телеканала.

МИД Катара призвал «продолжать курс на диалог и дипломатию, деэскалацию и опираться на достижения, достигнутые в рамках меморандума о взаимопонимании, таким образом, чтобы способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях».

Катар вместе с Пакистаном является посредником на переговорах между Ираном и США.

Ранее МИД Бахрейна заявил, что несколько иранских беспилотников атаковали страну в субботу, 27 июня, утром.