В Китае сообщили об одном погибшем и 13 пострадавших после авиакатастрофы в Пекине
В результате крушения легкомоторного самолета в Пекине погиб пилот, еще 13 человек получили ранения.
Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление сделали в администрации района Чаоян.
Сообщалось, что инцидент произошел 26 июня. Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет во время полета столкнулся с высотным зданием в районе восточной части Третьей кольцевой дороги.
"На борту находился только пилот, который погиб", — говорится в заявлении администрации.
Причины крушения пока не называются.
По предварительным данным, в результате столкновения были повреждены две крупные стеклянные панели фасада небоскреба. Все 13 пострадавших получают медицинскую помощь.
Власти проводят расследование причин происшествия.
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