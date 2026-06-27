В Китае сообщили об одном погибшем и 13 пострадавших после авиакатастрофы в Пекине

В результате крушения легкомоторного самолета в Пекине погиб пилот, еще 13 человек получили ранения.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление сделали в администрации района Чаоян.

Сообщалось, что инцидент произошел 26 июня. Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет во время полета столкнулся с высотным зданием в районе восточной части Третьей кольцевой дороги.

"На борту находился только пилот, который погиб", — говорится в заявлении администрации.

Причины крушения пока не называются.

По предварительным данным, в результате столкновения были повреждены две крупные стеклянные панели фасада небоскреба. Все 13 пострадавших получают медицинскую помощь.

Власти проводят расследование причин происшествия.