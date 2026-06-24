Снижены цены на билеты на поезд Баку–Тбилиси - ФОТО

Зафиксировано снижение цен на билеты на пассажирский поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные, поступившие от пассажиров, приобретающих билеты, по некоторым категориям наблюдается удешевление.

Согласно информации, стоимость билета класса «комфорт» в одном направлении на маршруте Баку-Тбилиси снижена с 81 маната до 78,80 маната.

Изменения зафиксированы и по другим тарифам: на том же направлении билеты класса «комфорт+» подешевели со 117 до 112 манатов, а класса «люкс» – примерно со 180 до 177 манатов.

В связи с этим в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сообщили, что цены на билеты на рейсы Баку–Тбилиси–Баку устанавливаются на основе международного расчетного механизма.

Было отмечено, что тарифы формируются в соответствии с соотношением швейцарского франка к местному валютному курсу в рамках расчетов с Грузией. Иными словами, изменения курса швейцарского франка оказывают прямое влияние на стоимость билетов.

Отметим, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящее в холдинг AZCON, с 26 мая 2026 года возобновляет пассажирские перевозки по маршруту Баку – Тбилиси – Баку. Поезд ежедневно отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси отправляется в 21:00 с прибытием в Баку на следующий день в 06:24.