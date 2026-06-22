Опубликован временный график подачи воды по районам Баку
В целях увеличения объёма принимаемой в водохранилищах воды и повышения производительности водоочистных сооружений продолжаются технические работы.
Об этом говорится в информации, предоставленной Объединенной службой водоснабжения крупных городов в ответ на запрос 1news.az.
Отмечается, что в рамках проводимых в этом направлении работ объём подаваемой воды был временно сокращён.
В результате в различных районах применяется сокращение часов подачи воды на 2-3 часа. В настоящее время работы по урегулированию ситуации близятся к завершению. При участии специалистов в течение 2 дней удастся стабилизировать водоснабжение и восстановить обеспечение нормального режима.
Представляем временный график подачи воды, применяемый в текущей ситуации:
- Хатаинский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–22:00
- Низаминский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–22:00
- Сураханский район (на отдельных территориях): 06:00–17:00, 06:00–19:00, 22:00–01:00
- Бинагадинский район (на отдельных территориях): 06:00–20:00
- Наримановский район (на отдельных территориях): 06:00–20:00
- Ясамальский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 06:00–22:00, 18:00–22:00
- Сабунчинский район (на отдельных территориях): 08:00–12:00, 22:00–02:00
- Хазарский район (на отдельных территориях): 00:00–12:00
- Пираллахинский район (на отдельных территориях): 08:00–17:00
- Насиминский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–21:00
Отметим, что по некоторым адресам с подачей воды на верхние этажи возникают большие сложности – в таких районах организуется обслуживание с помощью автоцистерн. Подчеркнем, что работы по урегулированию ситуации проводятся быстрыми темпами и без перерыва.
Объединенная служба водоснабжения крупных городов приносит абонентам извинения за временные неудобства, возникшие в водоснабжении - напомним, что уже несколько дней в различных районах Баку наблюдаются проблемы с подачей питьевой воды.