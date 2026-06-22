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Опубликован временный график подачи воды по районам Баку

Гафар Агаев17:55 - Сегодня
Опубликован временный график подачи воды по районам Баку

В целях увеличения объёма принимаемой в водохранилищах воды и повышения производительности водоочистных сооружений продолжаются технические работы.

Об этом говорится в информации, предоставленной Объединенной службой водоснабжения крупных городов в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что в рамках проводимых в этом направлении работ объём подаваемой воды был временно сокращён.

В результате в различных районах применяется сокращение часов подачи воды на 2-3 часа. В настоящее время работы по урегулированию ситуации близятся к завершению. При участии специалистов в течение 2 дней удастся стабилизировать водоснабжение и восстановить обеспечение нормального режима.

Представляем временный график подачи воды, применяемый в текущей ситуации:

- Хатаинский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–22:00

- Низаминский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–22:00

- Сураханский район (на отдельных территориях): 06:00–17:00, 06:00–19:00, 22:00–01:00

- Бинагадинский район (на отдельных территориях): 06:00–20:00

- Наримановский район (на отдельных территориях): 06:00–20:00

- Ясамальский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 06:00–22:00, 18:00–22:00

- Сабунчинский район (на отдельных территориях): 08:00–12:00, 22:00–02:00

- Хазарский район (на отдельных территориях): 00:00–12:00

- Пираллахинский район (на отдельных территориях): 08:00–17:00

- Насиминский район (на отдельных территориях): 06:00–10:00, 18:00–21:00

Отметим, что по некоторым адресам с подачей воды на верхние этажи возникают большие сложности – в таких районах организуется обслуживание с помощью автоцистерн. Подчеркнем, что работы по урегулированию ситуации проводятся быстрыми темпами и без перерыва.

Объединенная служба водоснабжения крупных городов приносит абонентам извинения за временные неудобства, возникшие в водоснабжении - напомним, что уже несколько дней в различных районах Баку наблюдаются проблемы с подачей питьевой воды.

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