 Леандро Андраде перешёл из «Карабаха» в «Полесье» — ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Леандро Андраде перешёл из «Карабаха» в «Полесье» — ВИДЕО

First News Media13:40 - Сегодня
Леандро Андраде перешёл из «Карабаха» в «Полесье» — ВИДЕО

Агдамский «Карабах» объявил о трансфере полузащитника Леандро Андраде в украинский клуб «Полесье».

Переговоры между сторонами успешно завершились, сделка оформлена с учетом желания самого футболиста из Кабо-Верде. Андраде выступал за «Карабах» с января 2022 года. За этот период хавбек провел в составе команды 213 матчей и забил 60 голов.

Вместе со скакунами он четыре раза выигрывал чемпионат Азербайджана и дважды становился обладателем Кубка страны.

Вместе с «Карабахом» полузащитник доходил до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и плей-офф Лиги чемпионов. Андраде также вошел в историю еврокубков, став единственным игроком, забивавшим на первой минуте матча в трех разных встречах основных стадий турниров.

Клуб поблагодарил легионера за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде.

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