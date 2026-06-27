Леандро Андраде перешёл из «Карабаха» в «Полесье» — ВИДЕО

Агдамский «Карабах» объявил о трансфере полузащитника Леандро Андраде в украинский клуб «Полесье».



Переговоры между сторонами успешно завершились, сделка оформлена с учетом желания самого футболиста из Кабо-Верде. Андраде выступал за «Карабах» с января 2022 года. За этот период хавбек провел в составе команды 213 матчей и забил 60 голов.



Вместе со скакунами он четыре раза выигрывал чемпионат Азербайджана и дважды становился обладателем Кубка страны.



Вместе с «Карабахом» полузащитник доходил до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и плей-офф Лиги чемпионов. Андраде также вошел в историю еврокубков, став единственным игроком, забивавшим на первой минуте матча в трех разных встречах основных стадий турниров.



Клуб поблагодарил легионера за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде.