Украинский боец Даниил Донченко одержал досрочную победу на турнире UFC в Баку

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в рамках спортивного шоу завершился очередной поединок предварительного карда. В октагоне в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг) третьими сошлись украинский боец Даниил Донченко и швед Теодор Берггрен.

Берггрен сделал ставку на работу первым номером, пытался прессинговать соперника и держать его на дальней дистанции. Украинец, в свою очередь, не форсировал события и периодически отстреливался в контратаках. Во втором раунде Даниил донёс до головы оппонента мощный хай-кик, бросился на добивание и заставил рефери остановить бой.

Напомним, что это уже третья победа представителя Украины под эгидой UFC.