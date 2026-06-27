В Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ

Истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области в центральной части страны. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Ночью 27 июня 2026 года была утрачена связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета», — говорится в сообщении в телеграм-канале Воздушных сил.

Утверждается, что пилоту удалось катапультироваться. Причины потери самолета устанавливаются.