Bloomberg: Удар по школе в Минабе произошел из-за ошибок разведки США

Служба разведки США допустила несколько просчетов из-за несогласованности между ведомствами и неточностей во внутренней системе сбора данных, что привело к удару по школе в городе Минаб в конце февраля, в результате которого погибли 175 человек.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что аналитик американской разведки еще в 2019 году указал во внутренней неофициальной системе ведомства на изменения на военных объектах в Минабе и обратил внимание, что одной из потенциальных целей Пентагона на самом деле является школа.

Bloomberg утверждает, что из-за разобщенности баз данных информация о расположении целей так и не дошла до командования, это было указано в необнародованном расследовании Пентагона.

Расследование удара в школе на уровне оборонного ведомства США было начато в апреле, однако на настоящий момент оно фактически заморожено после его передачи Центральному командованию страны, добавило агентство.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения. Глава администрации США позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса.