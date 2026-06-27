В Баку продолжается турнир UFC Fight Night: Жан Мацумото победил Бекзата Алмахана

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в рамках спортивного шоу завершился очередной поединок предварительного карда, в котором в октагоне сошлись представитель Казахстана Бекзат Алмахан и бразилец Жан Мацумото.

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы.

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал бразильский боец Жан Мацумото.