ЦИК Армении настаивает на отсутствии правовых оснований для аннулирования итогов выборов

В подготовке и проведении парламентских выборов 7 июня не было допущено таких нарушений, которые могли бы повлиять на их исход.

Об этом заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Армении Нуне Ованнисян, которая вместе с председателем ЦИК Ваагном Овакимяном выступила сегодня в Конституционном суде в качестве ответчика по искам оппозиции об аннулировании итогов выборов.

Она напомнила, что, согласно статье 101 Избирательного кодекса, выборы могут быть признаны недействительными только в том случае, если допущенные нарушения столь масштабны, что не дают ЦИК возможности провести реалистичный подсчет голосов, а сами нарушения невозможно исправить повторным голосованием на отдельных избирательных участках. Таким образом, нарушения на отдельных участках не могут служить основанием для аннулирования итогов выборов, добавила Ованнисян.

Источник: Sputnik Армения