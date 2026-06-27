Андрей Пленкович: Хорватия намерена наращивать оборонные расходы до 2030 года
Хорватия продолжит планомерное увеличение оборонных расходов до 2030 года.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на панельной дискуссии «Эпоха многополярности: Управление новыми реальностями» в рамках Дубровникского форума.
Премьер-министр отметил, что война, которую Россия ведет в Украине, стала переломным моментом, изменившим архитектуру безопасности Европы, и продемонстрировала важность системного укрепления оборонного потенциала:
«Хорватия выполнила задачу по доведению расходов на оборону до уровня 2% ВВП и продолжит планомерно увеличивать этот показатель к 2030 году. Это, в свою очередь, благодаря стабильному экономическому росту и ответственному управлению государственными финансами, создает фискальные возможности для финансирования основных приоритетов».
Он также обратил внимание на важность укрепления оборонной промышленности и технологической базы Европы:
«Хорватия развивает свои возможности в этой сфере, и все больше хорватских компаний успешно занимают позиции в области современных оборонных технологий и инновационных решений».
Источник: Report