В Иране заявили о нарушении США двух пунктов меморандума

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, и Тегеран будет отвечать на каждое нарушение, заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«США, поддерживая действия своих прокси-сил в регионе (имеются в виду действия Израиля в Ливане – ред.), нарушили первый пункт меморандума, а продолжением эскалации напряженности в Ормузском проливе — пятый. Ответ на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным», — написал Резаи в X.

Центральное командование Вооруженных сил США накануне подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Согласно сообщению, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Исламская республика в свою очередь заявила, что в ответ атаковала места дислокации ВС США.

Источник: ТАСС