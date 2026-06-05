Яна Рудковская рассказала о получении Александром Плющенко спортивного гражданства Азербайджана

Яна Рудковская рассказала про гражданство Азербайджана для Александра Плющенко и назвала, на какой срок получил.



Яна Рудковская выразила гордость за новые перспективы сына и подчеркнула, что его выступления объединят две страны: Россию и Азербайджан.



«Будет представлять Азербайджан. Я очень рада, что у него появится такая возможность: попробовать себя. И, как он правильно сказал, он будет прославлять две страны: Россию и Азербайджан. Потому что он будет представлять российскую школу фигурного катания своего папы, наша школа «Ангелы Плющенко» — международная. Я больше чем уверена, что за него будут болеть не только в Азербайджане, но и в России», — подчеркнула продюсер.



Также Яна Рудковская назвала, на какой срок было получено гражданство другой страны.



«Он получил спортивное гражданство на 5 лет. У него есть мечта выступать на международных стартах, поэтому будем болеть за него», — заключила она.



