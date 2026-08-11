Азербайджан будет представлен 16 спортсменами на чемпионате мира по казахской борьбе
Определились спортсмены, которые представят Азербайджан на чемпионате мира по казахской борьбе в Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на соревнованиях представят 16 борцов – 8 девушек и 8 юношей.
В мужском турнире выступят Эльшан Дуньямалыев (55 кг), Эйваз Бахшиев (60 кг), Мирфаттах Сеидалиев (65 кг), Эльвин Багиров (74 кг), Адиль Адилзаде (90 кг), Тунджай Шамиль (100 кг) и Мамед Мамедзаде (+100 кг), а на соревнованиях женщин – Мелекханым Мамедова (48 кг), Айнур Эфендиева (52 кг), Фидан Гусейнова (56 кг), Лейла Атаева (60 кг), Марьям Мехдиева (65 кг), Гюнель Гасанлы (70 кг), Диана Шоранова (77 кг) и Нигяр Сулейманова (+77 кг).
В чемпионате мира примут участие около 200 спортсменов из 24 стран.
Соревнования пройдут 22-23 августа в Бакинском дворце спорта.