Управление «Ичеришехер» сделало заявление в связи с нанесением надписей на исторические памятники
Ситуация с нанесением надписей на фасад исторического здания в Ичеришехер взята под контроль полиции и других профильных органов.
Как сообщили на запрос Report, об этом сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
"В настоящее время ситуация взята под контроль полиции и других профильных органов. Основная фасадная часть здания уже очищена сотрудниками управления заповедника", - говорится в заявлении.
В управлении подчеркнули, что подобные случаи встречаются во многих городах мира, однако любые внешние воздействия на памятники архитектуры и другие здания недопустимы и строго контролируются.
674