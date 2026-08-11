Управление «Ичеришехер» сделало заявление в связи с нанесением надписей на исторические памятники

Ситуация с нанесением надписей на фасад исторического здания в Ичеришехер взята под контроль полиции и других профильных органов.

Как сообщили на запрос Report, об этом сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"В настоящее время ситуация взята под контроль полиции и других профильных органов. Основная фасадная часть здания уже очищена сотрудниками управления заповедника", - говорится в заявлении.

В управлении подчеркнули, что подобные случаи встречаются во многих городах мира, однако любые внешние воздействия на памятники архитектуры и другие здания недопустимы и строго контролируются.