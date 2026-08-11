В Вашингтоне обсудили Хартию стратегического партнерства между Азербайджаном и США

Азербайджан и США обсудили перспективы развития стратегического партнерства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что 10 августа в рамках визита в Соединенные Штаты Америки заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов провел встречу с первым заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эндрю Стоу.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, была подчеркнута важность дальнейшего расширения партнерства между двумя странами по широкому спектру направлений.

В центре внимания участников дискуссий находились, в частности, вопросы реализации Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, а также результаты Бакинского экономического диалога.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия и проведению консультаций по вопросам, служащим продвижению мира, безопасности и процветания», — говорится в сообщении.