В Баку мастер обокрал хозяйский дом на 10 тысяч манатов

На территории Сураханского района зарегистрирована кража.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, один из жителей района обратился в полицию с заявлением о краже из его дома золотых украшений на сумму 10 тысяч манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 42-летний В. Мамедов. Он совершил кражу в доме, где работал мастером.

По факту проводится расследование.