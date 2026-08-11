Выпускники этого года могут получить документы об образовании через myGov

Документы об образовании государственного образца теперь можно найти на платформе myGov.

Как передает 1news.az, выпускники 2026 года могут получить доступ к своим электронным документам об образовании, заверенным учебными заведениями, через веб-версию myGov в разделах «Мои данные об образовании» → «Мои электронные документы об образовании».

Подлинность документа можно проверить, отсканировав размещенный на нем QR-код либо введя номер документа и дату рождения в разделе «Проверка документа» на сайте edu.gov.az.

В ближайшее время электронные документы об образовании станут доступны и в мобильном приложении myGov.

Документы об образовании теперь в цифровом формате - это удобнее и доступнее.