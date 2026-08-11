В Лянкяране в лесу нашли тела пропавших мужчины и несовершеннолетней

В лесной местности Лянкяранского района обнаружены тела двух пропавших родственников.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован вблизи села Хавзава.

Отмечается, что тела Мирзоева Хазара Вургун оглу (1997 г.р.) и Мамедовой Фидан Шахид гызы (2010 г.р.), которых родные разыскивали на протяжении нескольких дней, были найдены в лесистой зоне, известной под названием "Ибади" в Лянкяранском районе.

На данный момент ведется выяснение обстоятельств и причин гибели.