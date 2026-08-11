 Арег Кочинян: Прямой диалог Алиева и Пашиняна стал показательным сигналом нормализации | 1news.az | Новости
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Арег Кочинян: Прямой диалог Алиева и Пашиняна стал показательным сигналом нормализации

First News Media16:38 - 11 / 08 / 2026
Арег Кочинян: Прямой диалог Алиева и Пашиняна стал показательным сигналом нормализации

Год, прошедший с момента парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, обозначил переход от декларирования намерений к реальным прагматичным шагам — от прямого диалога лидеров до формирования новых транзитных и торговых цепочек в регионе.

О том, как в Ереване оценивают динамику армяно-азербайджанской нормализации, почему в обществе ждут старта строительства проекта TRIPP и что может стать главным механизмом укрепления доверия между сторонами, в интервью 1news.az рассказал координатор Инициативы «Мост мира» с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян.

- Звонок Никола Пашиняна Ильхаму Алиеву в годовщину вашингтонского саммита состоялся по инициативе армянской стороны. Как это воспринимается в Ереване — как рутинная практика, которая уже сложилась за год, или как отдельный политический сигнал?

- Телефонный звонок Пашиняна Алиеву по случаю годовщины Вашингтонского саммита воспринимается в Армении как очередной четкий сигнал: правительство Пашиняна, особенно после выборов, полно решимости двигаться вперед по всем направлениям армяно-азербайджанской нормализации. Сам факт того, что лидеры наших стран поздравляют друг друга в ходе прямого разговора, уже весьма показателен.

- Текст мирного соглашения парафирован год назад. Как в Ереване видят путь к его подписанию — какие шаги для этого предстоят и в какие сроки они реалистичны?

- Я бы сказал, что на эту тему пока нет широкой дискуссии или больших дебатов, так как все ждут двух ключевых событий. Во-первых, публикации проекта новой Конституции, которую Пашинян обещал представить до конца этого года. Во-вторых, начала строительства инфраструктуры в рамках проекта TRIPP по разблокировке коммуникаций.

- Проект TRIPP: как он сегодня воспринимается в Армении — прежде всего как экономическая возможность, или в общественной дискуссии остаются вопросы к режиму функционирования маршрута? Что, на ваш взгляд, важно для армянской стороны на этапе практической реализации?

- На мой взгляд, масштабное соглашение, подписанное между Арменией и США, уже урегулировало все юридические вопросы, вплоть до правовой трактовки термина "беспрепятственный". Тем не менее общественность и эксперты ждут перехода от договоренностей к старту практических строительных работ.

- За год между странами появились реальные торговые и транзитные связи — экспорт азербайджанских нефтепродуктов, грузы через территорию Азербайджана в обоих направлениях. Меняет ли это что-то внутри Армении: как общество и бизнес относятся к экономической связке с Азербайджаном, есть ли внутреннее сопротивление такому сближению?

- В целом экономическое сближение оценивается положительно. Единственным чувствительным моментом для Армении остаётся отсутствие взаимных поставок: пока армянский экспорт в Азербайджан не начался. Однако с запуском двустороннего торгового потока и выходом армянских товаров на азербайджанский рынок экономическое взаимодействие превратится в один из ключевых столпов нормализации отношений.

- Что вы считаете главным риском для мирного процесса на второй год — внутриполитические факторы в обеих странах или внешние?

- Следует учитывать комплекс внешних и внутренних рисков для армяно-азербайджанской нормализации. К внешним факторам относится политика России и сопутствующие региональные конфликты, создающие дополнительную нестабильность. Внутренними же препятствиями остаются деструктивные риторические нарративы, вызывающие острую реакцию сторон, а также дефицит политической воли, необходимый для последовательного продвижения мирной повестки.

- Вы участвуете в неформальных контактах между сторонами. Изменился ли за этот год характер таких контактов — стало ли возможным обсуждать то, о чём раньше не говорили, и появились ли темы, где расхождение оказалось глубже, чем ожидалось?

- Формат неформального диалога позволил полностью снять табу с любых острых вопросов. Доверительный уровень коммуникации между экспертами дает возможность детально разбирать всю актуальную повестку. Более того, за прошедший год спектр принципиальных разногласий между сторонами существенно сократился, хотя отдельные спорные моменты всё ещё сохраняются».

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