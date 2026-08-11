Андраша Баку избрали новым президентом Венгрии

Государственное собрание Венгрии (однопалатный парламент) избрало новым главой государства бывшего председателя Верховного суда (2009-2011) Андраша Баку, чья кандидатура была выдвинута правящей партией "Тиса".

Об этом сообщила газета Nepszava.

В ходе тайного голосования в поддержку выступили 140 депутатов, против проголосовали 6. Издание пишет, что Бака вступит в должность 19 августа.

Ранее партия "Тиса" и венгерский премьер-министр Петер Мадьяр вынудили назначенного при премьере Викторе Орбане президента Тамаша Шуйока освободить должность. 18 июля он подписал принятую парламентом 17-ю поправку к основному закону, предусматривающую его отстранение от должности.

Источник: ТАСС