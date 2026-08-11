Екатерина Сариева обновила рекорд Азербайджана

Азербайджанская спортсменка Екатерина Сариева обновила национальный рекорд в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, спортсменка показала результат 13,91 метра.

Этот результат не позволил азербайджанской легкоатлетке пройти в финал континентального первенства.

Отметим, что предыдущий национальный рекорд (13,89 метра) также принадлежал Сариевой.