Екатерина Сариева обновила рекорд Азербайджана
Азербайджанская спортсменка Екатерина Сариева обновила национальный рекорд в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания).
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, спортсменка показала результат 13,91 метра.
Этот результат не позволил азербайджанской легкоатлетке пройти в финал континентального первенства.
Отметим, что предыдущий национальный рекорд (13,89 метра) также принадлежал Сариевой.
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