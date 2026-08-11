Euronews: Музыкальный фестиваль в Габале: не только музыка и искусство - ВИДЕО

Габалинский фестиваль отмечает 15-летие, объединяя музыку, искусство и людей разных культур. Фестиваль Gabala Fest выходит за рамки концертов, создавая пространство для общения и совместной работы артистов.

Об этом говорится в репортаже телеканала Euronews о фестивале музыки в Габале.

В репортаже подчеркивается, что в этом году фестиваль вышел за рамки традиционной концертной программы, запустив Gabala Fest, который объединяет музыкантов, художников и артистов из разных стран.

«От классической музыки и мугама до современных звучаний, по словам участников, фестиваль предлагает пространство для поиска новых идей, одновременно отдавая дань культурным традициям. Художественная выставка «Перекресток культур» также собрала более 30 местных и зарубежных художников», - отмечается в сюжете.

Телеканал отмечает, что в 2027 году планируется еще больше расширить культурную программу.