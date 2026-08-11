Минобороны Пакистана: США и Иран близки к заключению мира

США и Иран близки к заключению «определенного рода» соглашения об урегулировании конфликта.

Об этом заявил агентству Bloomberg министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Ситуация снова складывается в пользу мирного соглашения или сделки, — сказал он. — Сигналы последних двух-трех дней указывают на то, что мы близки к соглашению определенного рода». Глава оборонного ведомства исламской республики, которая выступает посредником в рамках урегулирования конфликта между США и Ираном, добавил, что установление прочного мира соответствовало бы интересам ближневосточного региона.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

2 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, Иран и страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. 6 августа саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что прямые консультации между Вашингтоном и Тегераном, осуществляемые через посредников, вступили в завершающую стадию.

Источник: ТАСС