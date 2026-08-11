Госагентство водных ресурсов прокомментировало ситуацию с прорывом трубы в Сулутепе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Уже начались работы по ликвидации аварии на водопроводе, проходящем через Юхары Сулутепе Бинагадинского района города Баку.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Государственного агентства водного хозяйства (ADSEA).
Отмечается, что ремонтные работы будут завершены в ближайшие часы.
17:05
В поселке Юхары Сулутепе Бинагадинского района города Баку прорвало водопроводную трубу.
Как передает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» BAKU.WS.
Сообщается, что авария произошла еще вчера, и вода до сих пор продолжает заливать улицу.
Редакция 1news.az направила запрос в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
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