Госагентство водных ресурсов прокомментировало ситуацию с прорывом трубы в Сулутепе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Уже начались работы по ликвидации аварии на водопроводе, проходящем через Юхары Сулутепе Бинагадинского района города Баку.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Государственного агентства водного хозяйства (ADSEA).

Отмечается, что ремонтные работы будут завершены в ближайшие часы.

17:05

В поселке Юхары Сулутепе Бинагадинского района города Баку прорвало водопроводную трубу.

Как передает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что авария произошла еще вчера, и вода до сих пор продолжает заливать улицу.

Редакция 1news.az направила запрос в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.