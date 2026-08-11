Месси взял паузу в футбольной карьере 

Аргентинский нападающий Лионель Месси решил временно приостановить выступления после смерти своего отца Хорхе Месси.

Футболист хочет остаться рядом с родными в этот тяжёлый период - об этом сообщает аргентинское издание Doble Amarilla.

По информации источника, Месси пока останется в Аргентине. Точная дата его возвращения в США и возобновления выступлений за «Интер Майами» неизвестна.

Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни – отметим, что он был не только отцом футболиста, но и его представителем, сыграв важную роль в его становлении и профессиональной карьере.