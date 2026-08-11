В ООН заявили об учащении и усилении периодов экстремальной жары

Экстремальные периоды жары по всему миру становятся все более частыми, продолжительными и интенсивными на фоне глобального изменения климата.

Об этом во вторник заявили во Всемирной метеорологической организации, отметив, что нынешние погодные условия в Европе существенно отличаются от тех, которые наблюдались несколько десятилетий назад.

В некоторых европейских странах этим летом уже фиксируется пятая по счету волна жары. Аномально высокие температуры сопровождаются засухой, масштабными лесными пожарами и рядом температурных рекордов. На этом фоне специалисты предупреждают, что подобные периоды экстремального зноя становятся характерной особенностью меняющегося климата.

Глава отдела климатической информации Всемирной метеорологической организации Джон Кеннеди заявил на пресс-конференции в Женеве, что по сравнению с более прохладными климатическими условиями прошлого периоды аномальной жары теперь возникают чаще, длятся дольше, достигают более высоких температур и распространяются на значительно большие территории.

По словам специалиста, происходящее в Европе связано с сочетанием устойчивых атмосферных процессов и общего повышения температуры планеты. Европа при этом остается самым быстро нагревающимся континентом в мире, поэтому последствия глобального потепления здесь проявляются особенно заметно.

Одним из факторов, способствующих сохранению аномальной жары, являются устойчивые области высокого атмосферного давления. Такие системы способны надолго задерживать теплый воздух над определенной территорией, одновременно уменьшая облачность и препятствуя перемещению более холодных воздушных масс. В результате температура может оставаться аномально высокой на протяжении нескольких дней или даже недель.

Подобная атмосферная ситуация способствует накоплению тепла на больших территориях и повышает вероятность возникновения продолжительных волн жары. При этом речь идет не только о кратковременных температурных пиках, ведь периоды экстремального зноя становятся более длительными и затрагивают все более обширные регионы.

Специалисты также отметили, что нынешняя жара в Европе не связана с воздействием Эль-Ниньо — естественного климатического явления, которое обычно способствует повышению среднемировых температур. В настоящее время в тропической части Тихого океана сохраняются нейтральные условия, поэтому этот фактор не оказывает существенного влияния на европейскую жару.

Таким образом, нынешняя ситуация в Европе развивается на фоне долгосрочного потепления климата и особенностей атмосферной циркуляции. По оценке Всемирной метеорологической организации, именно сочетание этих факторов помогает объяснить, почему периоды экстремальной жары становятся более продолжительными, интенсивными и масштабными по сравнению с условиями, характерными для прошлого века.

Ученые отмечают, что европейское лето 2026 года стало очередным примером изменения характера температурных экстремумов.