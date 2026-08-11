Премьер Грузии отказался от восстановления дипотношений с Россией

Грузия не намерена восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией, пока Москва признает «независимость» Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Пока так называемое признание [Абхазии и Южной Осетии] со стороны России — состоявшийся факт, дипломатические отношения, конечно же, не будут восстановлены. Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта», — сказал он, добавив, что мирное разрешение ситуации является одним из внешнеполитических приоритетов Грузии.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее в интервью ТАСС заявил, что Москва готова расширять прагматичные связи с Тбилиси. Он отметил, что залог успешного развития Грузии — не в конфронтации, а в сотрудничестве с РФ.

Тбилиси 2 сентября 2008 года разорвал дипотношения с Москвой из-за признания «независимости» Абхазии и Южной Осетии. При этом МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с Россией. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.

Источник: ТАСС