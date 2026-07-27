В Говсане утонула 12-летняя девочка, троих человек удалось спасти

В поселке Говсан Сураханского района Баку произошла трагедия. В одном километре от ближайшего спасательного пункта начали тонуть четыре человека.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, к месту происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Спасателям удалось вытащить из воды Айсель Алиеву (1985 г. р.), Эльмиру Рустамову (2009 г. р.) и Нурай Рустамову (2019 г. р.). Им оказали необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Тело Айлин Рустамовой (2013 г. р.) было обнаружено водолазами. После извлечения из воды его передали соответствующим службам.