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Число пострадавших из-за сильного ветра в Баку увеличилось до пяти - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:45 - Сегодня
Число пострадавших из-за сильного ветра в Баку увеличилось до пяти - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате сильного ветра в Баку увеличилось до пяти.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана, в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии был доставлен мальчик 2021 года рождения.

По итогам обследования у ребёнка диагностировали ушиб и рваную рану второго пальца правой руки. После рентгенологического обследования ему наложили асептическую повязку и гипсовую лонгету. Состояние пациента оценили как удовлетворительное, поэтому после оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение, дав необходимые рекомендации.

Ранее в TƏBİB сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий 27 июля в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили четыре вызова из Баку.

По данным ведомства, в результате сильного ветра пострадали двое мужчин и две женщины. Двух пострадавших госпитализировали в Клинический медицинский центр: один мужчина продолжает лечение в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как стабильное, женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Ещё двоих пострадавших доставили в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

18:00

В результате происшествия, вызванного ветреной погодой, пострадали два человека.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно информации, женщина 1961 года рождения и мужчина 1998 года рождения, оказавшиеся под упавшим из-за сильного ветра деревом, были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздрава:

«В результате проведенных обследований у пациентки диагностирован внутрисуставной перелом дистального конца правой лучевой кости. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, перелом зафиксирован гипсовой лонгетой.

У второго пациента выявлена резаная рана третьего пальца левой стопы. Проведена первичная хирургическая обработка раны и наложена асептическая повязка.

Поскольку состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, они отпущены домой на амбулаторное лечение. Им даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях».

Гражданам рекомендуется в ветреную погоду не стоять вблизи крупных деревьев, старых построек и других потенциально опасных конструкций, а при отсутствии необходимости - не находиться долго на открытом воздухе.

12:25

В связи с ветреной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило два вызова по городу Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB (Управление по району медицинскими территориальными подразделениями).

Сообщается, что по указанным адресам были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Около 07:55 поступил вызов из Сабаильского района (улица Хагани). Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую женщину в Клинический медицинский центр.

Около 10:25 поступил ещё один вызов из Низаминского района (территория «Деревни атлетов»). Пострадавший мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

В ответ на запрос в Министерстве здравоохранения сообщили, что доставленный в институт мужчина пострадал в результате падения дерева из-за сильного ветра. По результатам обследования пациенту был поставлен диагноз: «внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости». Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, зафиксировав перелом гипсовой лонгетой. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Ему даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

Министерство рекомендует гражданам в ветреную погоду не стоять вблизи высоких деревьев, старых построек и других потенциально опасных конструкций, а также без необходимости не находиться долго на открытом воздухе.

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