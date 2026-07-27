 Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение | 1news.az | Новости
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Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение

First News Media19:16 - Сегодня
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение

27 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Судебное заседание продолжилось выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение.

Поддерживающие гособвинение прокуроры А. Аббаслы, А. Алекберов и С. Гасымова заявили, что, как и в отношении других обвиняемых по уголовному делу, участие Бако Саакяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна, Мадата Бабаяна и Меликсета Пашаяна в агрессивной войне, направленной со стороны Армении против Азербайджанской Республики, и в деятельности преступного сообщества подтверждено доказательствами, исследованными в суде первой инстанции.

Гособвинители отметили, что обвиняемые лица признаны виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в оккупации наших суверенных территорий, организации и обеспечении вооруженных формирований, поощрении враждебной деятельности против Азербайджана, терроризме, подрывах мин, различных преступлениях против гражданских лиц и других противоправных деяниях.

Также подчеркивалось, что обвинения, предъявленные подсудимым, подтверждаются показаниями свидетелей, заключениями экспертов, заявлениями, протоколами многочисленных следственных действий, документами и иными доказательствами, собранными в ходе предварительного расследования уголовного дела, представленными и исследованными в ходе судебного разбирательства.

Следующее заседание суда состоится 28 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

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