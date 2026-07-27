В Азербайджане уничтожили 2 тонны китайских панировочных сухарей из-за плесени - ФОТО

Компания Premium Food Baku ООО импортировала из Китая панировочные сухари (панко) общим весом 2 тонны, произведённые предприятием Yantai Yuji Foodstuff Co.. В продукции были выявлены несоответствия требованиям.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, по результатам лабораторных исследований в продукции было обнаружено несоответствие по показателям содержания плесневых и дрожжевых грибов.

По данному факту, в соответствии с действующим законодательством, вся партия продукции была уничтожена.