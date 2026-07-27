Чемпионат мира: Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов вышел в финал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 80 кг, в полуфинале встретился с литовцем Бенедиктасом Бубелявичюсом. Поединок завершился победой азербайджанского борца.

Ранее Омар Салманов (48 кг) в полуфинале уступил представителю России Султану Юсупову, а Орхан Габибли (65 кг) проиграл украинцу Ибрагиму Насибову. Оба спортсмена поборются за бронзовые медали.

Соревнование, организованное на Национальной гимнастической арене, завершится 2 августа.