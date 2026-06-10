В Баку горит объект - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.