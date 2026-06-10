 В Баку горит объект - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку горит объект - ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
В Баку горит объект - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Поделиться:
433

Актуально

Политика

Помощник Президента: Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился в Токио с членами Лиги дружбы - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Японии о процессе нормализации между ...

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

Общество

В Баку горит объект - ВИДЕО

Эмин Амруллаев: Неправильное использование ИИ ведет к деградации детей

Министр: ИИ в некоторых случаях представляет материалы лучше, чем Институт языкознания

Рамизу Мехтиеву продлили домашний арест

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

14-летний автор создал первого азербайджанского супергероя комиксов - ФОТО

Эмин Агаларов впервые прокомментировал свадьбу отца - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

Последние новости

Задержанный СГБ Салех Самедов частично признал вину

Сегодня, 21:20

В «AzerGold» было рассмотрено состояние реализации проекта золоторудного месторождения Союдлу в Кяльбаджаре

Сегодня, 21:01

Трамп предупредил, что США собираются начать масштабные атаки на Иран

Сегодня, 20:55

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за «правонарушения против интересов РФ»

Сегодня, 20:40

Сахиба Гафарова встретилась с новым послом Индонезии в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Баку горит объект - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Помощник Президента: Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте

Сегодня, 19:51

Хикмет Гаджиев: после установления мира в регионе во внешней политике Азербайджана появились новые возможности

Сегодня, 19:45

Эмин Амруллаев: Неправильное использование ИИ ведет к деградации детей

Сегодня, 19:30

Джейхун Байрамов встретился в Токио с членами Лиги дружбы - ФОТО

Сегодня, 19:15

Министр: ИИ в некоторых случаях представляет материалы лучше, чем Институт языкознания

Сегодня, 19:00

Рамизу Мехтиеву продлили домашний арест

Сегодня, 18:53

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Японии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 18:45

Фидан назвал вступление в ЕС стратегическим приоритетом для Турции

Сегодня, 18:30

По лекалам уголовника Менендеса: как коррупционное лобби в Конгрессе США продвигает армянскую поправку

Сегодня, 18:15

В Баку прошел летний фестиваль «Force of Love» 2026 - ФОТО

Сегодня, 17:55

Должностные лица присвоили деньги, выделенные на корм для бездомных собак

Сегодня, 17:37

Азербайджанка может стать новым ангелом Victoria’s Secret – ВИДЕО

Сегодня, 17:36

Пригородные поезда изменят график движения в праздничные дни

Сегодня, 17:33

В «Сильной Армении» не исключили уличных акций после выборов

Сегодня, 17:27
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был вСегодня, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02