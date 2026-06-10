Эмин Амруллаев: Неправильное использование ИИ ведет к деградации детей

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что в современный период дети неправильно пользуются возможностями искусственного интеллекта, что делает их более ленивыми и приводит к деградации.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на презентации исследовательского отчета "Правовое мышление подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право".

По его словам, во многих случаях дети обращаются к искусственному интеллекту не за объяснением решения, а за готовым ответом. Он подчеркнул, что неправильное использование искусственного интеллекта приводит к тому, что дети становятся глупее и ленивее.

"Дети хотят узнать не решение задачи, а ответ. Например, решая математическую задачу, вместо запроса "объясни решение", они просят дать ответ. Это очень опасно для их будущего и представляет риск для развития детского мозга", - сказал Амруллаев.